شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الارصاد ينبه برفع الجاهزية للاستعداد لاي كارثة في المناطق التالية والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - نبه مركر الارصاد الوطني برفع الجاهزية مهما كانت الحالة وعمل الاحتياطات اللازمة للاستعداد لاي كارثة نتيجة للاضطراب المداري الذي يتواجد جنوب ويربط شرق وغرب بحر العرب بكتلة من السحب المنخفضة والمتوسطة ومع تواجد السحب الركامية المزنية العنيفة فيها مابين خط عرض 5.0°شمال الى 15.0° شمال وخط طول 52.0شرق الى

76.0 شرق والتي تظهر صور الاقمار الصناعية خلايا عنيفة من السحب العاصفة شرق مركز بحر العرب والتي ستؤثر على جزيرة سقطرى بامطار بين المتوسطة والغزيرة خلال يومنا هذا الثلاثاء مع رياح عاصفة هابطة ومن المحتمل ان تمتد وتتجهة الى مدخل خليج عدن وسواحلنا الشرقية وتؤثر عليها خلال الفترة القادمة من يوم الاربعاء مساء وصباح الخميس بامطار متفرقة وقد تتطور الحالة لتصبح حالة مدارية خلال تلك الاثناء .

وحذر المركز في نشرته اليومية لحالة الطقس الصادرة ليومنا هذا الثلاثاء 04 يونيو 2019م المواطنين اخذ الحيطة والحذر بعدم المجازفة والعبور في الوديان والشعاب تجنباً للسيول وكذلك الاخوة الصيادين توخي الحذر والنزول للبحر بسبب الاضطرابات البحرية الشديدة التي قد تصاحب الحالة الجوية.

ودعا المركز الوطني الجميع اخذ الحيطة والحذر والتهيئة لاي طارئ من تطور الاجواء ونشوء حالة مدارية خلال الايام المقبلة والتي كما يتوقع تؤثر على اجزاء من عمان ويكون تأثيرها المباشر على سواحلنا الشرقية من المهرة وحضرموت وشبوة ويمكن ان تمتد الى مناطق مثل ابين وعدن كامتداد اضطراب مداري .هذة توقعات قابلة للتغير بحسب المعطيات الانية للنمادج العالمية .

وهنأ المركز الوطني أبناء شعبنا اليمني بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك سائلا الله العلي القدير أن يحل على بلادنا اليمن بالخير واليمن والبركات متمنيا للجميع عيد مبارك وكل عام وأنتم بخير .