الكثيري يتفقد أحوال المرضى بمستشفى سيئون

تفقد وكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء عصام الكثيري ومدير الأمن العميد مبارك العوبثاني ورئيس اركان المنطقة العسكرية الاولى العميد يحيى ابو عوجاء ، أحوال المرضى بمستشفى سيئون العام وقدم لهم التهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك. واطلعوا على مستوى الخدمات المقدمة للمرضى.. داعيين الطواقم الطبية لمضاعفة جهودهم لزيادة اهتمامهم بنزلاء المستشفى وتقديم افضل الخدمات لهم مقدرا جهودهم المبذولة لخدمة المرضى.

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