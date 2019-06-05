الحوثي يقتل 70 مدنياً بينهم خطيب جمعة بـ"البيضاء"

قال مصدر محلي بمحافظة البيضاء ان ‏مليشيا الحوثي قتلت خطيب العيد بعد ان رفض ايقاف الخطبة. وأوضح المصدر ان مليشيا الحوثي داهمت مصلى العيد بقيفه رداع وطلبت من الخطيب ان يتوقف عن الخطبة لكنه استمر فاطلقوا عليه النار واردوه قتيلا. واشار المصدر ان المواطنين اشتبكوا مع مسلحي المليشيا وقتلوا منهم 60 حوثيا هم كافة أفراد الحملة. ولفت المصدر انه قتل 9 مواطنين بينهم خطيب العيد. Advertisements وشنت مليشيا الحوثي حملة اعتقالات ومداهمات واسعة للمواطنين والمطاعم والمحال التجارية. وأدى عدد من سكان المدن والمحافظات اليمنية الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي صلاة العيد وفقا لما اعلنته الحكومة الشرعية في عدن ومارب وبقية محافظات الشرعية. واحتفل كثير من المواطنين بالعيد اليوم الثلاثاء في محافظات ذمار والبيضاء وعمران وإب والمحويت.

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