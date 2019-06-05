الحوثي يقتل ثلاثة اشقاء وسائق قاطرة

قُتل اربعة مدنيين، الثلاثاء، برصاص مسلحي مليشيات الحوثي الارهابية في نقطة تفتيش تابعة لهم بمحافظة صنعاء. وافادت مصادر، ان اربعة مدنيين (سائق قاطرة محمله بمادة الغاز وثلاثة اشقاء) قتلوا برصاص مسلحي المليشيات الحوثية المتمركزة في نقطة بيت مران بمديرية ارحب التابعة لمحافظة صنعاء. Advertisements وبحسب المصادر فان القتلى هم (سليم نوبان - كمال نوبان - يحي نوبان - سائق القاطرة لم تحدد هويته بعد). واشارت المصادر الى ان مسلحي المليشيات قاموا بتصفيه الاشقاء الثلاثة وسائق القاطرة على خلفية رفضهم دفع مبالغ مالية باهضة لهم بشكل غير قانوني.

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