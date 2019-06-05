المحويت..الحوثيون يختطفون عشرات المواطنين بسبب احتفالهم بعيد الفطر

اقدمت مليشيات الحوثي على منع المواطنين في محافظة المحويت من صلاة عيد الفطر المبارك، واعتقلت عشرات المواطنين الذين خرجوا لاداء صلاة العيد.

وقالت مصادر محلية لمركز المحويت الأعلامي " إن عشرات الاطقم العسكرية التابعة للحوثيين انتشرت في مختلف المديريات وعند المساجد والمصليات لمنع أداء صلاة العيد.

وأكدت المصادر أن مليشيا الحوثي اعتقلت عشرات المواطنين الذين خرجوا مفطرين ومحتفلين بالعيد، واعتبرت المليشيات ذلك مخالفة لهم والوقوف إلى جانب الشرعية.

وأضافت المصادر أن المليشيات اختطفت في محافظة المحويت أكثر من 110 أشخاص من مختلف مديريات المحافظة واقتادوهم للسجون فيما احتفلت غالبية الأسر بالعيد في منازلها وقاطعوا إعلان الحوثيين..

هذا وكانت مليشيا الحوثي أصدرت مساء أمس تعميماً تحذر أئمة المساجد من اقامة صلاة العيد، وطالبت الموالين لها بمنع ذلك والابلاغ عن من يخالف توجيهاتها.