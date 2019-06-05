شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالفيديو ... ولي العهد محمد بن سلمان يفاجئ الجميع ويظهر على الحدود اليمنية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قام الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، اليوم الثلاثاء، بزيارة معايدة لقطاع جازان في المنطقة الجنوبية.

وكان في استقبال ولي العهد لدى وصوله، صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز، نائب أمير منطقة جازان، والفريق الركن فهد بن تركي بن عبد العزيز، قائد القوات المشتركة وكبار قادة وضباط المنطقة الجنوبية. وذلك بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".



ونقل الأمير محمد بن سلمان لضباط وأفراد المنطقة الجنوبية، تحيات وتقدير الملك سلمان بن عبد العزيز، وتهانيه لهم بحلول عيد الفطر المبارك، مؤكدا اعتزازه وتقديره بالدور البطولي الذي يقومون به في حماية أرض الوطن ومقدساته، وسعادته بزيارتهم ومشاركتهم فرحة العيد.

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ويشار إلى أنه ليست هذه المرة الأولى التي يزور فيها الأمير محمد بن سلمان جنود الحد الجنوبي، في مناسبة كهذه، فقد صلى مع الجنود صلاة عيد الأضحى عام 2016، وهو حينها ولي لولي العهد.