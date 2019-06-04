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أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز 20 خبرا متعلقا بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم الثلاثاء، الموافق 4 يونيو/حزيران 2019م، وهي كالتالي: 

مصادر: الحوثيون يختطفون 6 من شارع هايل بصنعاء نتيجة ممارستهم عيد الفطر

https://www.alyamanalaraby.com/393060

إنقلاب في مجلس الميليشيات السياسي ينذر بقرب إزاحة مهدي المشاط

https://www.alyamanalaraby.com/393061

قرار إتمام الشهر الفضيل يعري الميليشيات ويكشف شعبيتها في مناطق سيطرتها

https://www.alyamanalaraby.com/393064

رئيس الانتقالي في لحج يتفقد المرابطين في الخطوط الأمامية بالمسيمير

https://www.alyamanalaraby.com/393065

رئيس الوزراء يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك مع جموع المصلين في عدن

https://www.alyamanalaraby.com/393066

رئيس المجلس الانتقالي يتفقد الجرحى المقاومة الجنوبية في الضالع

https://www.alyamanalaraby.com/393069

مقتل حوثي برصاص مسلح مجهول في مكيراس بالبيضاء

https://www.alyamanalaraby.com/393070

الآلاف يؤدون صلاة عيد الفطر في تعز وعدن ومأرب

https://www.alyamanalaraby.com/393071

شاهد عيان من صنعاء: الحوثيون يعتدون على مواطن نتيجة لممارستة فرحة العيد

https://www.alyamanalaraby.com/393073

وحدات من الجيش الوطني في العسكرية السابعة يؤدي صلاة العيد في صنعاء

https://www.alyamanalaraby.com/393075

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مليشيا الحوثي تعتقل إمام مسجد رفع تكبيرة العيد صباح اليوم في الحديدة

https://www.alyamanalaraby.com/393080

شاهد.. كيف قابلت الميليشيات فرحة سكان الدريهمي بعيد الفطر المبارك ؟

https://www.alyamanalaraby.com/393081

الحديدة .. الميليشيات تقصف مواقع العمالقة بحيس بمختلف أنواع الأسلحة

https://www.alyamanalaraby.com/393082

البيضاء .. المقاومة تصد تسللاً حوثياً في القريشية

https://www.alyamanalaraby.com/393088

شاهد .. هلال شوال يكذب الميليشيات

https://www.alyamanalaraby.com/393089

قيادات عسكرية تابعة للشرعية تزور جبهات نهم شرق صنعاء

https://www.alyamanalaraby.com/393090

العناني يتفقد محطات توليد الكهرباء في عدن

https://www.alyamanalaraby.com/393092

شاهد.. هلال الثاني من شوال يُرى بالعين المجردة في مأرب وشبوة

https://www.alyamanalaraby.com/393093

الجيش يطلق عملية عسكرية واسعة في معقل الميليشيات

https://www.alyamanalaraby.com/393094

شاهد.. "الخليج 365" يرصد فرحة المواطنين في المكلا وينقل معاناتهم

https://www.alyamanalaraby.com/393095

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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