أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز 20 خبرا متعلقا بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم الثلاثاء، الموافق 4 يونيو/حزيران 2019م، وهي كالتالي:
مصادر: الحوثيون يختطفون 6 من شارع هايل بصنعاء نتيجة ممارستهم عيد الفطر
https://www.alyamanalaraby.com/393060
إنقلاب في مجلس الميليشيات السياسي ينذر بقرب إزاحة مهدي المشاط
https://www.alyamanalaraby.com/393061
قرار إتمام الشهر الفضيل يعري الميليشيات ويكشف شعبيتها في مناطق سيطرتها
https://www.alyamanalaraby.com/393064
رئيس الانتقالي في لحج يتفقد المرابطين في الخطوط الأمامية بالمسيمير
https://www.alyamanalaraby.com/393065
رئيس الوزراء يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك مع جموع المصلين في عدن
https://www.alyamanalaraby.com/393066
رئيس المجلس الانتقالي يتفقد الجرحى المقاومة الجنوبية في الضالع
https://www.alyamanalaraby.com/393069
مقتل حوثي برصاص مسلح مجهول في مكيراس بالبيضاء
https://www.alyamanalaraby.com/393070
الآلاف يؤدون صلاة عيد الفطر في تعز وعدن ومأرب
https://www.alyamanalaraby.com/393071
شاهد عيان من صنعاء: الحوثيون يعتدون على مواطن نتيجة لممارستة فرحة العيد
https://www.alyamanalaraby.com/393073
وحدات من الجيش الوطني في العسكرية السابعة يؤدي صلاة العيد في صنعاء
https://www.alyamanalaraby.com/393075
مليشيا الحوثي تعتقل إمام مسجد رفع تكبيرة العيد صباح اليوم في الحديدة
https://www.alyamanalaraby.com/393080
شاهد.. كيف قابلت الميليشيات فرحة سكان الدريهمي بعيد الفطر المبارك ؟
https://www.alyamanalaraby.com/393081
الحديدة .. الميليشيات تقصف مواقع العمالقة بحيس بمختلف أنواع الأسلحة
https://www.alyamanalaraby.com/393082
البيضاء .. المقاومة تصد تسللاً حوثياً في القريشية
https://www.alyamanalaraby.com/393088
شاهد .. هلال شوال يكذب الميليشيات
https://www.alyamanalaraby.com/393089
قيادات عسكرية تابعة للشرعية تزور جبهات نهم شرق صنعاء
https://www.alyamanalaraby.com/393090
العناني يتفقد محطات توليد الكهرباء في عدن
https://www.alyamanalaraby.com/393092
شاهد.. هلال الثاني من شوال يُرى بالعين المجردة في مأرب وشبوة
https://www.alyamanalaraby.com/393093
الجيش يطلق عملية عسكرية واسعة في معقل الميليشيات
https://www.alyamanalaraby.com/393094
شاهد.. "الخليج 365" يرصد فرحة المواطنين في المكلا وينقل معاناتهم
https://www.alyamanalaraby.com/393095
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