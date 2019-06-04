أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز 20 خبرا متعلقا بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم الثلاثاء، الموافق 4 يونيو/حزيران 2019م، وهي كالتالي: مصادر: الحوثيون يختطفون 6 من شارع هايل بصنعاء نتيجة ممارستهم عيد الفطر https://www.alyamanalaraby.com/393060 إنقلاب في مجلس الميليشيات السياسي ينذر بقرب إزاحة مهدي المشاط https://www.alyamanalaraby.com/393061 قرار إتمام الشهر الفضيل يعري الميليشيات ويكشف شعبيتها في مناطق سيطرتها https://www.alyamanalaraby.com/393064 رئيس الانتقالي في لحج يتفقد المرابطين في الخطوط الأمامية بالمسيمير https://www.alyamanalaraby.com/393065 رئيس الوزراء يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك مع جموع المصلين في عدن https://www.alyamanalaraby.com/393066 رئيس المجلس الانتقالي يتفقد الجرحى المقاومة الجنوبية في الضالع https://www.alyamanalaraby.com/393069 مقتل حوثي برصاص مسلح مجهول في مكيراس بالبيضاء https://www.alyamanalaraby.com/393070 الآلاف يؤدون صلاة عيد الفطر في تعز وعدن ومأرب https://www.alyamanalaraby.com/393071 شاهد عيان من صنعاء: الحوثيون يعتدون على مواطن نتيجة لممارستة فرحة العيد https://www.alyamanalaraby.com/393073 وحدات من الجيش الوطني في العسكرية السابعة يؤدي صلاة العيد في صنعاء https://www.alyamanalaraby.com/393075 Advertisements مليشيا الحوثي تعتقل إمام مسجد رفع تكبيرة العيد صباح اليوم في الحديدة https://www.alyamanalaraby.com/393080 شاهد.. كيف قابلت الميليشيات فرحة سكان الدريهمي بعيد الفطر المبارك ؟ https://www.alyamanalaraby.com/393081 الحديدة .. الميليشيات تقصف مواقع العمالقة بحيس بمختلف أنواع الأسلحة https://www.alyamanalaraby.com/393082 البيضاء .. المقاومة تصد تسللاً حوثياً في القريشية https://www.alyamanalaraby.com/393088 شاهد .. هلال شوال يكذب الميليشيات https://www.alyamanalaraby.com/393089 قيادات عسكرية تابعة للشرعية تزور جبهات نهم شرق صنعاء https://www.alyamanalaraby.com/393090 العناني يتفقد محطات توليد الكهرباء في عدن https://www.alyamanalaraby.com/393092 شاهد.. هلال الثاني من شوال يُرى بالعين المجردة في مأرب وشبوة https://www.alyamanalaraby.com/393093 الجيش يطلق عملية عسكرية واسعة في معقل الميليشيات https://www.alyamanalaraby.com/393094 شاهد.. "الخليج 365" يرصد فرحة المواطنين في المكلا وينقل معاناتهم https://www.alyamanalaraby.com/393095

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