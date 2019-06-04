الزُبيدي: قواتنا هي السيّاج القوي لمواجهة مطامع

أشاد اللواء عيدروس قاسم الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، بالروح المعنوية العالية التي يتمتع بها منتسبو مختلف الوحدات العسكرية والأمنية الجنوبية المرابطة في عدد من مديريات محافظة الضالع.

وعبّر الزُبيدي عن الثقة العالية بجاهزية واستعداد مختلف الوحدات التي تشكل السيّاج القوي والأمين للحدود الجنوبية في مواجهة المطامع والاعتداءات الحوثية والقوى المتحالفة معها.

جاء ذلك خلال الزيارات المعايدة والتفقد التي قام بها الرئيس القائد لكل من معسكر الحزام الأمني واللواء الأول صاعقة واللواء السابع صاعقة في حجر، واللواء ٣٣مدرع بقعطبة، والتي اطلع فيها على مستوى جاهزية هذه الوحدات القتالية.

وخلال هذه الزيارات هنأ الزبيدي منتسبي هذه الوحدات بمناسبة عيد الفطر المبارك، قائلاً :"إننا وتقديرا منا لأدواركم وتضحياتكم ومواقفكم المشرفة حرصنا على أن نشارككم فرحة العيد التي لاشك أن لها معكم ذوق وطعم خاص".

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وأضاف:"إن ماتحققون اليوم من انتصارات وماتبدونه من شجاعة نادرة في مواجهة العدو هو محط إعجاب الجميع، وأن شعبكم سيحتفظ لكم بجميل العرفان وسيبادلكم الوفاء بالوفاء نظير ماقدمتم دفاعاً عنه وعن سيادة ارض وطنكم الغالي".

من جهتهم جدد منتسبو الوحدات العسكرية الجنوبية استعدادهم وجاهزيتهم للدفاع عن تراب الوطن وصد المعتدين.

رافق الزبيدي في هذه الزيارة الدكتور ناصر الخبجي، والمهندس عدنان الكاف، والعميد طيار ناصر السعدي، أعضاء هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي.