وزير الإعلام: احتفال اليمنيين بعيد الفطر يؤكد رفض المشروع الحوثي الطائفي

دان وزير الاعلام معمر الارياني قيام مليشيا الحوثي الانقلابية باقتحام عدد من المساجد واعتقال مئات المواطنين في مناطق سيطرتها على خلفية احتفالهم بعيد الفطر المبارك.

وأوضح الارياني - في تصريح ، أن منع ‎المليشيا الحوثية الموالية لإيران غالبية المواطنين من الاحتفال بعيد الفطر المبارك واقتحامها عدد من المساجد وحملة الاعتقالات للمواطنين في محافظات صنعاء وذمار وحجة وإب ممن رفضوا الانصياع لقرارها تأجيل الاحتفال بالمناسبة، يضاف لسجل المليشيا الحافل بالجرائم والانتهاكات لحقوق الانسان.

‏وأكد أن احتفال غالبية اليمنيين في مناطق سيطرة ‎المليشيا الحوثية بعيد الفطر أسقط محاولات المليشيا خلق الفرقة والعبث بالنسيج الوطني، وأكد حجم العزلة التي تعيشها والرفض العارم لمشروعها الطائفي واستمرار تسلطها على رقاب المواطنين في باقي مناطق سيطرتها بقوة السلاح.