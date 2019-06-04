كيف استقبلت عاصمة إقليم حضرموت عيد الفطر المبارك هذا العام؟

يستقبل أهالي وأبناء مدينة المكلا حاضرة محافظة حضرموت وعاصمتها الإقتصادية والتجارية - رجلاً ونساء وأطفالاً وشيوخ - عيد الفطر المبارك بفرحة غامرة وإبتسامة ترتسم على وجوهه أطفالهم خاصة بمناسبة شراء ملابس العيد من أسواق المدينة المتميزة بتواضعها مقارنةً بالأسواق الأخرى في المدن المتقدمة.

وفي ليلة عيد الفطر المبارك - أعاده الله علينا وعليكم وعلى الأمه السلامية عاماً بعد عام بالخير واليُمن والبركات - تشهد أسواق مدينة المكلا إزدحاماً شديداً للمواطنيّن الوافديّن لشراء كسوة عيد الفطر المبارك، وكذا لشراء كبش العيد.

وبهذة المناسبة، أجرى مراسل "الخليج 365" في حضرموت، تغطية خاصة من وسط أكبر أسواق مدينة المكلا الواقع بكبس "العمودي" وسط المدينة؛ وذلك لأنه يعد السوق الوحيد المجاور لعدة محلات تقع بالقرب من المولات التجارية الكبرى، وثق فيها الإزدحام الكثيف الذي يحدث كل عام وخصوصاً في هذه الليلة.

وهذا الإزدحام لا يشبه أي إزدحام؛ إزدحام يشهد فرحة غامر تعتلي قلوب الأهالي أكانوا كباراً وصغاراً، وكل ذلك يثبت أن قلوب سكان مدينة المكلا المتوافدين إلى تلك الأسوق وشوارعها الضيقة؛ تتسع رحابه رغم صغرها وتقاربها.

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وبالحديث عن إرتفاع أسعار كسوة وكبش العيد مقارنةً بالعام والأعوام الماضية.. قال المواطنيّن لــ"الخليج 365"، إن إرتفاع الأسعار بشكل فاحش كل عام مع إقتراب الأعياد، لا يمكن أن يسلب منا ومن أطفالنا فرحة عيد الفطر السعيد، وذلك الأن هذه المناسبة لا تأتي إلا مره في كل عام.

وأما بالنسبة لإرتفاع أسعار الملابس.. قال أغلب مالكي محلات الملابس بالمكلا، إن السبب الرئيسي يرجع إلى الإنحطاط الكبير الذي جراء بالعملة اليمنية مقابل العملات الجنبية المستخدمة لإستيراد الملابس.. مؤكدين بأن الأعوام الماضية؛ كما يقول المواطنيّن، كانت الأسعار بالفعل أقل من هذا العام.. مشيرين إلى أنهُ في العام الماضي لم تكن قيمة الريال اليمني بهذا الشكل في العام الماضي.

من جانبهم أكد بائعي الماشية "الأغنام"، أن أسعار الماشية لم ترتفع بالشكل الكبير مقارنةً بالعام الماضي.. مشيرين إلى أنهُ جراء في سعرها إرتفاع بسيط نظراً لإرتفاع العلف أو ما يسمونه بحسب تسميتهم "طعم الأغنام"، وذلك من جراء الإنهيار الذي حل بالعمله الوطنية.