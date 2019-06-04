شكرا لقرائتكم خبر عن تجاهل واسع النطاق لفتوي الحوثيين ومظاهر الافطار وتعاطي القات بصنعاء تصدرت واجهة التحدى الشعبي للميلشيا ( رصد خاص ) والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - لم يحل اعلان الحوثيين الاربعاء أول أيام عيد الفطر المبارك دون تجاهل الكثير من سكان العاصمة لهذه الفتوي التي جاءت على خلاف ما اعلنته معظم الدول العربية والاسلامية بكون أول أيام العيد هو اليوم الثلاثاء .
وشهدت العاصمة صنعاء مظاهر تجاهل واسعة لفتوى الحوثيين حيث شوهد سائفي حافلات لنقل الركاب وهو يتعاطون القات وذات الحال لدى العديد من العاملين في مغاسل الثياب وسائقي الدراجات النارية والعديد من المواطنين الذين لم يتمكنوا من المجاهرة بالافطار لكنهم تعاطوا مع حلول فجر اليوم الثلاثاء بأنه اطلالة أول ايام عيد الفطر المبارك .
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