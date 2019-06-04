شكرا لقرائتكم خبر عن وردنا الان ..دليل قاطع وحاسم يثبت من ارتكب جرما كبيرا في حق الشعب اليمني عبد الملك الحوثي ام الرئيس هادي ( شاهد الدلي القاطع بالصور ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نقل نشطاء يمنيون من مناطق مختلفة صورا قالوا إنها لهلال شهر شوال الذي شوهد بوضوع مغرب اليوم الثلاثاء ليحرج الحوثي الذي فرض على المواطنين في مناطق سيطرته صيام يوم العيد.

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