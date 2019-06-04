اقوي رد فعل عنيف من الحوثيين حيال احتشاد مواطنين لصلاة العيد تحديا للميلشيا واعلانها الاربعاء أول ايامه ( تفاصيل)

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عدن - ياسمين التهامي - أقدمت ميلشيا الحوثي الانقلابية اليوم الثلاثاء 4 يونيو 2019 م على استهداف مصلى للعيد في محافظة البيضاء وسط البلاد. ونقل موقع “سبتمبر نت” عن مصادر محلية قولها إن ميلشيا الحوثي الانقلابية استهدفت بقذائف الهاون والعيارات الثقيلة مصلى العيد بمنطقة الزوب بمديرية القريشية”. وأضافت المصادر” أن الميلشيا الحوثية استهدفت المصلى قبيل أداء صلاة عيد الفطر المبارك، في محاولة لمنع المصلين من إقامة الصلاة”.

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