شكرا لقرائتكم خبر عن عــاجل.. وفاة فنان وموسيقار يمني كبير في اول ايام العيد (صورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - انتقل اليوم الى رحمة الله الفنان والموسيقي احمد تكرير بعد معاناة مع المرض. والفنان "احمد بن احمد بكرير"من اوائل الموسيقيين الذين ظهروا في الفرق الموسبقية المعاصرة في عدن منتصف الخمسينيات القرن الماضي واسهم في تأسيس العدبد منها مثل : الفرقة العربية وتحمل فيادتهإ لسنوات فرقة الثقافة م/لحج فرقة الثقافة م/الحديدة ينتمي الى اسرة موسيقية عريقة والده احدافراد الفرقة الموسيقية السلطانية العبدلية اخوته الفنان فضل تكرير(عازف شيلو) والفنان عادل تكرير ونجله الفنان عوض تكرير.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عــاجل.. وفاة فنان وموسيقار يمني كبير في اول ايام العيد (صورة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.