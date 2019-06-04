أكدعلى اهمية الاهتمام بالفقراء.. قائد الثورة يهنئ بعيد الفطر المبارك

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

هنأ السيد عبدالملك الحوثي الأمة الإسلامية والشعب اليمني بحلول عيد الفطر المبارك، مشددا على إخراج زكاة الفطرة والعناية بالفقراء والمساكين في فترة العيد.

وأشار السيد في كلمة متلفزة مساء اليوم، إلى أن الخطوات المنبثقة عن الرؤية الوطنية لبناء الدولة ستنطلق في الفترة المقبلة بشكل أكبر وستحقق نتائج أكبر.

وشدد السيد على ضرورة معالجة المشاكل والنزاعات القبلية على أساس الالتزام بتقوى الله والوعي بمؤامرات الأعداء مشيرا الى أن في الشعب من الرجال الصالحين والنساء الواعيات من يبذلون جهودًا كبيرة ومؤثرة في مسارات مواجهة العدوان.

وأكد السيد على أن العمل على تعزيز الجبهة الداخلية لا يكون بالمناكفات والمزايدات الإعلامية التي يستخدمها البعض كأسلوب لإرضاء الطموح الشخصي.

وقال السيد “نحن معنيون بالحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية والحفاظ على الأولوية في الاهتمامات العملية ومعالجة المشاكل الداخلية”, معبرا عن أمله في مواصلة العمل بمسارات المواجهة والعناية بالجبهة الداخلية.

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وأشار السيد إلى ضرورة التصدي لأبواق العدو والمضللين والمثبطين في الجبهة الإعلامية، موضحا أن هناك جهود ستبذل للحفاظ على السلم الاجتماعي من خلال تفعيل وثيقة الشرف القبلي.

وأوضح السيد أن التحرك في المستوى السياسي لإيصال مظلومية الشعب اليمني للعالم أدى لنتائج إيجابية تمثلت في كشف حقيقة أهداف دول العدوان وإيصال هذه الدول لحالة من العزلة.

وأكد قائد الثورة أن قوافل الشهداء التي يقدمها الشعب اليمني حالت دون تحقيق العدوان هدفه في السيطرة على اليمن، موضحا أن العدوان السعودي الأمريكي ظالم وغاشم وهدفه احتلالنا والسيطرة علينا، وأن واجبنا الديني يدفعنا للتصدي له.

وأوضح قائد الثورة أن العناية بالموسم الزراعي جانب يحتاج للرعاية، مشيرا الى أن الأمطار التي هطلت خلال الأيام الماضية تمثل فرصة جيدة لاستغلال الموسم الزراعي.

وحث السيد على العمل والتحرك في المجال الاقتصادي “لكي نتحول إلى شعب منتج كما حث على تشجيع الانتاج المحلي”.