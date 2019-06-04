شاهد.. صور روحانية من صلاة العيد بأكبر مساجد ساحل حضرموت (خاص)

أدى اليوم الثلاثاء، جمع غفير من أبناء مدينة المكلا عاصمة إقليم حضرموت، صلاة عيد الفطر المبارك وسط فرحة غامرة ومنظر روحاني بهيج.
واستمع المصلون عقب صلاة الزينة إلى خطبة العيد التي تبلورت محاورها في حث المواطنين على التقارب والتراحم وتوحيد الصف وصلة الأرحام.
وتبادل المصلون قبلات المحبة في ما بينهم مهنئين بعضهم البعض بهذه المناسبة الإسلاميةالعظيمة .. وشاكرين الله عز وجل على نعمتي الأمن والأمان الذي تنعم بهما حضرموت.
وعبرت مجموعة من الحاضرين لـ"الخليج 365" عن شكرهم لقوات النخبة الحضرمية - المتمثلة بقيادة المنطقة العسكرية الثانية ومحافظ حضرموت اللواء الركن "فرج سالمين البحسني" قائد المنطقة العسكرية الثانية - على الجهود الجبارة والمبذولة في إرساء الأمن في حضرموت ومكافحة العناصر الإرهابية المتمردة، وتضحياتها التي سيكتبها تاريخ المحافظة بدماء الشهداء.
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