شاهد.. "الخليج 365" يرصد فرحة المواطنين في المكلا وينقل معاناتهم

تسود مدينة المكلا أجواء فرائحية هذه الأيام بمناسبة عيد الأضحى المبارك، ويذهب الشباب والأطفال والكبار الى المنتزهات والكفتريات لشراء وجابات خفيفة ولقضاء أوقاتهم والإستمتاع بها.

وعبر مجموعة من الشباب لمراسل الـ"الخليج 365" عن فرحتهم باستقبال عيد الأضحى المبارك سائلين الله عزوجل أن يعيده على اليمن وعلى حضرموت بالخير والبركة.

واشتكى مجموعة مواطنين من هذا المنبر على انقطاعات التيار الكهربائي المستمرة، وقال "محمد العمودي" أن التيار انقطع أمس لمدة تجاوزت الـ8 ساعات بحي "المطابع" وحي "الخمر" بفوة، وهذا ما يؤثر على نفسية المواطنين، ويضيف طابع سيئ على فرحتهم بالعيد.

الجدير بالذكر، أن أغلب المطاعم في مدينة المكلا تغلق أبوابها في أيام العيد، مما يجعل المسافرين والمتنقلين ليأخذون وجابتهم من الكفتريات والمطاعم التي تقدم وجبات خفيفة.