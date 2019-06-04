شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أسباب دفعت الحوثيين لاعلان الثلاثاء مكملاً لشهر رمضان..تعرف عليها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أثار إعلان ميليشيا الحوثي الانقلابية عبر دار الافتاء التابعة لها، الاثنين، أن اليوم الثلاثاء هو المكمل لشهر رمضان وأن أول أيام شهر شوال يوم الاربعاء المقبل.

ويرى مراقبون أن السبب الأول في إعلان الحوثيين يعتبر "سياسياً" باعتباره مخالفة لما أعلنته السعودية التي تقود تحالفاً عربياً في اليمن يهدف إلى إنهاء انقلابهم واعادة الشرعية إلى اليمن، وتعبيراً على أرض الواقع لما يتحدث عنه زعيمهم بأن "اليمن بلد مستقل لن يكون تابعاً لأحد".

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وأوضح المراقبون أن السبب في الثاني للإعلان الحوثي هو "وظيفي"، حيث تعتبره "معياراً" أو "استبياناً" تتعرف خلاله الميليشيا على مدى "الخضوع والالتزام" للمواطنين في مناطق سيطرتها لما تصدره من قرارات.

وأشار المراقبون إلى أن السبب الثالث، يعود لكون أغلب الحوثيين أتموا صيام الثلاثين يوماً من شهر رمضان، حيث صاموا "يوم الشك" المنهي عن صيامه وفق الروايات الواردة عن النبي "محمد"، لذلك لايهمهم القرار لأنهم أتموا أيام رمضان الثلاثين بالفعل مع مغرب يوم الاثنين، مشيرين إلى القرار يعزز "الشرخ" المجتمعي وعزلة المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيا عن المناطق التي حررتها الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً.

وأعلنت وزارة الاوقاف في الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً أن الثلاثاء، أول أيام عيد الفطر بعد ثبوت رؤية هلال شوال.