شكرا لقرائتكم خبر عن حصري: تورط قيادات في المجلس الانتقالي الجنوبي بالتخابر مع دول أجنبية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف مصدر استخباراتي يمني عن تورط موالين للمجلس الانتقالي بالتخابر مع دول اجنبية. وقال مصدر استخباراتي لكريتر سكاي:تم رصد عدد من اعلاميي المجلس الانتقالي وهم يعدون تقارير سرية تضر بوطنهم اليمن ويرسلوها لدولة الامارات. واضاف:تعدى العمل بين بعض اعلامين الانتقالي وبين الامارات كدولة داعمة لهم الى تخابر يضر مصلحة البلد. Advertisements واختتم:نعد ملف خاص بالعملاء السريين وحين تنتهي الحرب وتعود الدولة سيتم تقديمهم للمحاكمة بتهمة الخيانة العظمى. تحصل كريتر سكاي على بعض اسماء المتورطين بالعمالة لدولة الامارات الا ان الموقع فضل عدم نشرها حتى تتخذ الحكومة اليمنية اجراء بحقهم.

* كريتر سكاي

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