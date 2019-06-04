الجيش يطلق عملية عسكرية واسعة في معقل الميليشيات

أطلق الجيش الوطني، عملية عسكرية واسعة ضد ميليشيات الحوثي في منطقة العطفين، التابعة لمديرية كتاف البقع، شمال شرقي محافظة صعدة، المعقل الرئيسي للميليشيات .
وأوضحت المصادر أن وحدات تابعة للمنطقة العسكرية السادسة تشارك في العملية التي يجري تنفيذها عبر ثلاثة محاور.
وتزامنت العملية العسكرية، مع استهداف طائرات تحالف دعم الشرعية بعدة غارات مواقع وتجمعات الميليشيات في محافظتي حجة وصعدة، كما استهدفت مقاتلات التحالف تعزيزات الميليشيات في مديرية مستبأ شمال غربي محافظة حجة.
وشنت وحدات الجيش قصفاً صاروخياً ومدفعياً على مواقع الميليشيات في مناطق متفرقة من مديرية رازح شمال صعدة.
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