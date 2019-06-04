شاهد.. هلال الثاني من شوال يُرى بالعين المجردة في مأرب وشبوة

شاهد سكان محليون مغرب اليوم الثلاثاء هلال الثاني من شهر شوال بالعين المجردة في سماء مديرية حريب جنوب شرق محافظة مأرب.
وقال مراسل "الخليج 365" ان سكان محليون تمكنوا مغرب اليوم من مشاهدة هلال الثاني من شهر شوال في سماء مديريتي حريب جنوب شرق محافظة مأرب ومديرية عين غرب محافظة شبوة.
وأكد المراسل ان الشاب محمد مبارك المسلماني تمكن من التقاط صورة لهلال شهر شوال واضح للعيان بعد غروب شمس اليوم الثلاثاء، في سماء مديرية حريب.
وبحسب الحسابات الفلكية فإن الهلال غرب بعد مغيب شمس اليوم الثلاثاء بفارق 51 دقيقة ما يؤكد ان اليوم الثلاثاء هو غرة شوال وان غداً الأربعاء هو ثاني أيام عيد الفطر المبارك.
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