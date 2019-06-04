العناني يتفقد محطات توليد الكهرباء في عدن

تفقد وزير الكهرباء والطاقة المهندس محمد العناني اليوم عدد من محطات التوليد بالعاصمة المؤقتة عدن، حسبما أفادت وكالة سبأ الرسمية .

وشملت زيارات الوزير العناني، محطة شيناز للتوليد ومحطة خور مكسر ومحطة حجيف.

واطلع الوزير خلال زيارته، على سير العمل ومستوى الأداء في المحطات، والتقي بالعاملين بهذه المحطات متبادلا معهم التهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وطاف بإقسام المحطات.. معربا عن ارتياحه بما لمسة من اهتمام وحضور ملفت للعمال والعامليين في هذه المحطات في يوم اجازة وهو ما يعطي قطاع الكهرباء والعاملين به خصوصية لما يبذلونه من جهود استثنائية في جميع الأوقات ومختلف الظروف التي لا تعرف الاجازات.

بدورهم قدم العاملون شرحا عن مستوى الأداء والجهود التي يبذلونها في العمل.