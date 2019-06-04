قيادات عسكرية تابعة للشرعية تزور جبهات نهم شرق صنعاء

زارت قيادات عسكرية بارزة في قوات الشرعية، اليوم الثلاثاء، جبهات نهم شرق العاصمة صنعاء، لتهنئة المرابطين فيها بحلول عيد الفطر المبارك.

وضمت وفد القيادات العسكرية، رئيس هيئة الاسناد اللوجستي في وزارة الدفاع اللواء الركن أحمد الولي ومعه مدير دائرة التخطيط العميد الركن أحمد مرح، ومدير دائرة الهندسة العميد الركن عبدالله الحيدري ومساعد مدير دائرة شؤون الأفراد والاحتياط العام العقيد الركن فهد القحوي .

وذكر موقع الجيش، سبتمبرنت، أن القيادات العسكرية إطلعت على الجاهزية القتالية، وأوضاع منتسبى المنطقة.

واستهدفت الزيارة محور القلب وصولا إلى خطوط المواجهات الأمامية، كما تم زيارة مدفعية التحالف العربي بالمنطقة.

وبحسب الموقع، لقت الزيارة ترحيبا واستقبالا وحفاوة كبيرة من أبطال الجيش الوطني المرابطين في الثغور والمواقع الأمامية.

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وخلال الزيارة ناقش الوفد العديد من القضايا التى تهم المنطقة، حيث استمع من قيادة المنطقة وشعبها ومنتسبيها إلى آخر التطورات الميدانية وبرامج التدريب والتأهيل وإعداد المقاتلين الأكفاء.

وأشاد اللواء الركن أحمد الولي رئيس هيئة الاسناد اللوجستي، في الزيارة بالروح المعنوية العالية التى يتمتع بها ضباط وصف وجنود المنطقة العسكرية السابعة، وحثهم على المزيد من الجاهزية والاستعداد لخوض معركة الحسم واستكمال تحرير كامل تراب الوطن من قبضة الميليشيا الانقلابية، بدعم وإسناد الأشقاء فى التحالف العربى وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية الشقيقة.

ونقل الموقع عن رئيس هيئة الإسناد اللوجستي تأكيده إهتمام القيادة السياسية ممثلة برئيس الجمهورية المشير الركن عبدربه منصور هادى، وحرصها الكامل على توفير متطلبات المعركة اللازمة لاستعادة كرامة وعزّة أبناء الشعب اليمنى والتى تهون فى سبيلها كل التضحيات.

وذكر الولي أن المرحلة الصعبة قد تم تجاوزها وأن الأمور تتحسن نحو الافضل .. مؤكدا على أن الدعم اللوجستي سوف يعم الجيش الوطني .

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