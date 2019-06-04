شاهد .. هلال شوال يكذب الميليشيات

تداول ناشطون محليون، مساء اليوم، صوراً تظهر هلال شوال واضحاً في كبد السماء وهو ما يعني أن اليوم الثلاثاء كان أول أيام عيد الفطر المبارك .

وقال الناشطون، أن هذه الصور للهلال تم إلتقاطها بكاميرا تلفون وهي تظهر أن الهلال في اليوم الثاني له .. مشيرين إلى أن الميليشيات كذبت عندما زعمت أن الهلال لم يظهر وأصرت على إتمام الشهر الفضيل في مناطق سيطرتها بالقوة .

وقال أحد الناشطون في تدوينة عن الصورة، "صورة هلال شوال في الحديدة بتلفون شخصي وتقبل الله لمن صام وحسبي الله ونعم الوكيل في من اخر فرحة العيد واخرها لغرض في نفسه" .

وأنقسم اليمن بين محتفل بحلول عيد الفطر المبارك، وأخر صائم بعد أن أعلنت الميليشيات الإنقلابية عدم ثبوت رؤية الهلال على الرغم من إعلان الحكومة الشرعية ثبوت رؤيته .