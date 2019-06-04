البيضاء .. المقاومة تصد تسللاً حوثياً في القريشية

تمكنت المقاومة الشعبية في محافظة البيضاء اليوم الثلاثاء من التصدي لهجوم شنته ميليشيا الحوثي الإنقلابية على مواقعها في مديرية القريشية .

ونقل موقع الجيش، عن مصدر ميداني في المقاومة، أن مواجهات عنيفة، أندلعت بين المقاومة الشعبية، ومليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في مديرية القريشية بمحافظة البيضاء وسط البلاد.

وذكر المصدر أن المواجهات اندلعت اثناء محاولة عناصر من المليشيا التسلل، الى مواقع المقاومة، في جبل “نوفان” الإستراتيجي .. مشيراً إلى أن المقاومة الشعبية تمكنت من احباط محاولة المليشيا الحوثية.

ولفت المصدر أن المواجهات، خلفت قتلى وجرحى في صفوف مليشيا الحوثي الانقلابية.

