شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب اقامتهم صلاة العيد.. مليشيا الحوثي تختطف 25 شخصاً في صنعاء بعد الاعتداء عليهم بالضرب والشتم وتطالب ذويهم بمبالغ ماليه للإفراج عنهم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اختطفت ميليشيا الحوثي الانقلابية، اليوم الثلاثاء، نحو 25 شخصاً، بينهم خطيب وإمام أحد المساجد في صنعاء، بعد الاعتداء عليهم بالضرب والشتم، بسبب إقامتهم صلاة عيد الفطر.



وقال شهود عيان إنّ "عدداً من أبناء حي حزيز بصنعاء لم يلتزموا بفتوى الميليشيات الحوثية، باعتبار أن اليوم الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان، واتبعوا وزارة الأوقاف والإرشاد اليمنية، التي أكدت أنّ الثلاثاء هو أول أيام عيد الفطر، وأقاموا صلاة العيد بحضور العشرات من المواطنين في مسجد الحي".

وأضاف الشهود أنّه "بعد انتهاء الصلاة وخروج كثير من المصلين، حاصرتهم 3 أطقم، وداهم مسلحون حوثيون ملثمون المسجد، ليعتدوا بالضرب والشتم على بقية المصلين الذين يقدر عددهم بنحو 25 شخصاً، بينهم إمام وخطيب المسجد ويدعى المرهبي".

Advertisements

وتابعوا أنه "تم اختطاف المصلين واقتيادهم إلى جهة مجهولة".

وفي منطقة قطبين عذر في بلاد ذو عشيان بمحافظة صنعاء نشرت الميليشيات عربات مسلحة لمنع المواطنين من صلاة العيد، وحدثت اشتباكات مسلحة بين عناصر الميليشيا والمصلين، أما في منطقة العشة جنوب غربي العاصمة صنعاء، فقد أدى جموع من المواطنين صلاة العيد، رغم حصار الحوثيين وتطويقهم بالعربات العسكرية.

كما اقتحمت ميليشيات الحوثي الانقلابية بعدد من العربات العسكرية، مسجداً تابعاً لطائفة البهرة في العاصمة صنعاء، واعتقلت عشرات المصلين الذين كانوا يؤدون صلاة العيد.