شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الآن.. مليشيا الحوثي تقتل خطيب صلاة عيد الفطر في "قيفة" والمواطنون يصفون 60 حوثياً.. والوضع ينذر بإرتكاب مجازر جماعية بحق أبناء المنطقة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تلت مليشيا الحوثي الإنقلابية، صباح اليوم، خطيب صلاة عيد الفطر المبارك، في منطقة قيفة بمحافظة البيضاء.

وذكر الناشط الحقوقي عباد العنسي " قبل قليل، بأن عناصر من مليشيا الحوثي الإنقلابية المدعومة إيرانياً، اقتحمت مصلى العيد في منطقة قيفة وأمرت الخطيب بالتوقف عن إلقاء خطبة العيد ،إلا أنه رفض فباشرته بأطلاق النار وهو على منبر المصلى واردته قتيلا.

وقال العنسي بأن المصلين وأهالي منطقة قيفة تدافعوا نحو مليشيا الحوثي واشتبكوا معها بالأيدي والأسلحة وسلبوا من عناصرها الأسلحة وقتلوا منهم 60 حوثياً فيما استشهد من المواطنين 9 أشخاص.

وفي سياق متصل ذكرت مصادر محلية في محافظة البيضاء أن المليشيات تحشد في هذه الأثناء عناصرها لإقتحام منازل المواطنين في قيفة ،فيما يستعد أبناء المنطقة للمواجهة.



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