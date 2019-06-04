شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز التعليقات الساخرة.. العيد يومان في اليمن يشعل مواقع التواصل الاجتماعي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يشهد اليمن حالة غير مسبوقة تظهر تأثير الحسابات السياسية على الشعائر الدينية،ففي حين أعلنت الحكومة الشرعية غداً الثلاثاء، هو أول أيام عيد الفطر المبارك، خالفت مليشيا الحوثي الإعلان الحكومي، ببيان عن دار الإفتاء التابعة لها، قالت فيه إنه تعذر رؤية هلال شوال وهو ما يجعل الثلاثاء المكمل لشهر رمضان وأن يوم الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر.

وهو ما أثار الحيرة والسخرية في نقوس اليمنين الذي وجدوا أنفسهم ما بين إتمام الصيام الثلاثاء، أم الإفطار.

إلى ذلك، اشتعلت وسائل التواصل الاجتماعي، بالحديث عن الموضوع، الذي أضحى مادة للسخرية عند الكثير من اليمنيين، واقترح بعضهم الصيام نصف يوم، والافطار منتصف النهار، إرضاءً للطرفين، ومن المرجح أن يفطر كثير من اليمنيين سرًا في مناطق سيطرة الحوثيين، خوفًا من بطش الميليشيات بينما سيلتزم أتباعهم بالإفطار يوم الأربعاء.

وإليكم أبرز التعليقات الساخرة لناشطين ومواطنين يمنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

البرلماني أحمد سيف حاشد في تغريده له تويتر قال:” صنعاء رمضان

ذمار رمضان،عدن عيد، مأرب عيد،إب رمضان،الجوف عيد،

حضرموت عيد، الحديدة نصها عيد ونصها رمضان،

رداع من بعد نقطة ابو هاشم عيد ،، ومن قبل النقطه رمضان

حجه رمضان، شبوه عيد

تعز ، الحوبان، رمضان، داخل المدينة عيد.

وغرد سام الغباري في حسابه بتويتر :صام اتباع مسيرة الشيطان الحوثي قبل صيام المسلمين بيوم ، واليوم يؤجلون العيد ويفرضون يومًا إضافيًا ، وبهذا يكون رمضان في حسابهم لأول مرة في تاريخ البشرية 31 يوم

من كان يعبد الحوثي فليصم غدًا ومن كان يعبد الله فليكن غدًا فطره وعيده

ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وهذه شعائر الله.

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فيما كتب الناشط نبيل الحسام في حائطه بالفيسبوك:”يا جماعة انت متخيلين بكرة المسافرين …..يخرج معيد من تعز لجهة الحوثة وأصحاب الحوبان يدخلوا صائمين لتعز أمانة أنه زمن العجائب بنوثق للتاريخ هذه اللحظات احفادنا ما بيصدقوش الذي حصل بأيامنا “.

وفي منشور أخر قال نبيل الحسام:” في قارة تعز

بكره بيكون بعض سكانها معيدين والبعض الآخر صائمين”.

……

فيما كتب رامي حنيف:”الذي يشتي العيد بكره يسافر مأرب

والذي يشتي رمضان يجلس بصنعاء”.

ووقال أحد الناشطين :”عيد مبارك لمناطق الشرعية

وخواتم مباركة لمناطق الحوثي ابليس ارتبش مش عارف يداوم بكرا ولا بعد بكرا”.

عبدالله الفقية كتب ساخرا:”اتصلت لواحد صاحبي من البلاد قلت له عيدك مبارك

قال لي ع فكره انا بصنعاء مش بتعز”.

ناشط أخر دون عبر تويتر:”الذي يشتي العيد بكره يسافر مأرب

والذي يشتي رمضان يجلس بصنعاء”.

ودون أحد الناشطين على تويتر:” ترقبوا جدول الحارات والمناطق اللي عندها عيد، أذا أسمة مش موجود يصوم متمم رمضان.