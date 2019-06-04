شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط مدوي للريال اليمني امام الدولار والريال السعودي مساء اليوم 4 يونيو 2019 م والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الريال السعودي (شراء) 145 - 145.5 البيع 146.7- 146.5 Advertisements الدولار الامريكي (شراء) 550 - 553 البيع 557 - 558

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