الحديدة .. الميليشيات تقصف مواقع العمالقة بحيس بمختلف أنواع الأسلحة

قصفت ميليشيات الحوثي الإنقلابية، اليوم الثلاثاء، مواقع قوات ألوية العمالقة بمديرية حيس جنوب محافظة الحديدة . ونقل المركز الإعلامي لألوية العمالقة، عن وأفاد مصدر عسكري بأن المليشيات شنت قصف عنيف ومكثف إنطلاقا من مناطق سيطرتها نحو مواقع العمالقة مستخدمة مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والقذائف المدفعية . وقال المصدر بأن قذائف مدفعية الهاون وقذائف ال RBG تساقطت على مواقع العمالقة مصحوبة بإطلاق نار مكثف من الأسلحة المتوسطة منها سلاح 14.5 وسلاح الدوكشا والمعدل . وركزت مليشيات الحوثية عملياتها نحو مواقع العمالقة في مديرية حيس جنوب المحافظة بشكل لافت ومستمر خصوصاً منذ بدء الهدنة الأممية في المدينة .

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