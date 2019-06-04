شاهد.. كيف قابلت الميليشيات فرحة سكان الدريهمي بعيد الفطر المبارك ؟

حولت ميليشيا الحوثي الإنقلابية، فرحة أهالي وسكان مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة بحلول عيد الفطر المبارك، إلى كابوس بإنتهاكاتها المستمرة ضدهم .

وعمدت الميليشيات في أول أيام هذه المناسبة الدينية إلى تشريد العائلات بفعل القصف والإستهداف المستمر لمنازلهم .

وبحسب المركز الإعلامي لألوية العمالقة، فإن هذا القصف يندرج ضمن انتهاك حقوق الإنسان الذي تمارسه الميليشيات ضد المدنيين في مختلف مناطق الحديدة منذ بدء الهدنة الأممية لوقف إطلاق النار .

وذكر المركز أن جرائم الميليشيات ضد المدنيين في الحديدة توزعت بين التهجير القسري وتشريد المواطنين والسكان الأبرياء بقصف منازلهم وأحيائهم السكنية والأسواق العامة ومزارع المواطنين .

وتحدث نازحين أنهم شُرّدوا من منازلهم بسبب قذائف المليشيات الحوثية المستمرة حيث قامت المليشيات بقصف منازلهم وتشريدهم من مناطقهم .