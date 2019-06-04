مليشيا الحوثي تعتقل إمام مسجد رفع تكبيرة العيد صباح اليوم في الحديدة

أقدمت مليشيا الحوثي الانقلابية اليوم الثلاثاء على اعتقال إمام وخطيب مسجد في مديرية المرواعة بمحافظة الحديدة غرب البلاد.

وقالت مصادر محلية أن مسلحين تابعين لمليشيا الحوثي الإنقلابية بمديرية المراوعة أقدموا على إعتقال مؤذن وإمام أحد الجوامع في مدينة المراوعة شرق محافظة الحديدة.

وأوضحت المصادر ان المليشيا الإنقلابية اقدمت على اختطاف امام المسجد بعد أدائه تكبيرة العيد الذي يوافق يومنا هذا الثلاثاء إلا أن مليشيا الإنقلابية تخلفت عن إعلانه وتمنع أداء شعائر العيد في المناطق التي لازالت تحت سيطرتها ومنها بعض مديريات ومناطق محافظة الحديدة.

ومديرية المراوعة إحدى المديريات الشرقية لمحافظة الحديدة كما تعرف بأنها أحد أهم مصادر العلم والعلماء عبر التاريخ، وغالبية سكانها يتململون من التواجد الحوثي المسلح في بلادهم.