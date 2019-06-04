وحدات من الجيش الوطني في العسكرية السابعة يؤدي صلاة العيد في صنعاء

أدى رجال الجيش الوطني المرابطين في الخطوط الأمامية بجبهة نهم شرق صنعاء، صلاة عيد الفطر المبارك اليوم الثلاثاء.

وشارك رئيس هيئة الإسناد اللوجستي اللواء الركن احمد الولي، رجال الجيش الوطني في المنطقة العسكرية السابعة بجبهة نهم في أداء صلاة العيد في الخطوط الأمامية.

ورافقه في الزيارة مدير دائرة التأمين الفني ومدير دائرة الهندسة ورئيس دائرة التخطيط ونائب مدير دائرة القوى البشرية ومديردائرة التوجيه ، الزيارة التي هدفت على الإطلاع على الجاهزية القتالية وتلمس هموم وأوضاع منتسبى المنطقة.

وكان فى استقبالهم خلال الزيارة، قائد المنطقة العسكرية السابعة اللواء الركن محسن محمد الخُبي، وعدد من قادة الوحدات ورؤساءالشُعب بالمنطقة العسكرية السابعة للمنطقة.

الزيارة الميدانية التي استهدفت محور القلب وتم النزول الى المواقع الأمامية للواء 139 واللواء 72 وقطاع محور اليتمه مع قائد المنطقة العسكرية السابعة اللواء محسن الخبي ، كماتم زيارة مدفعية التحالف العربي بالمنطقة العسكرية السابعة الزياره التي لقت ترحيب واستقبال وحفاوه من الأفرد اثناء الزيارة ،

وتم خلال الزيارة مناقشة العديد من القضايا التى تهم المنطقة، واستمع منهم إلى آخر التطورات الميدانية وبرامج التدريب والتأهيل وإعداد المقاتلين الأكفاء.

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وأشاد اللواء الولي ، بالروح المعنوية العالية التى يتمتع بها ضباط وصف وجنود المنطقة العسكرية السابعة، وحثهم على المزيد من الجاهزية والاستعداد لخوض معركة الحسم واستكمال تحرير كامل تراب الوطن من قبضة الميليشيا الإنقلابية، بدعم وإسناد الأشقاء فى التحالف العربى وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وأكد رئيس هيئة الإسناد اللوجستي ، اهتمام القيادة السياسية ممثلة رئيس الجمهورية المشير الركن عبدربه منصور هادى، وحرصها الكامل على توفير متطلبات المعركة اللازمة لاستعادة كرامة وعزّة أبناء الشعب اليمنى والتى تهون فى سبيلها كل التضحيات.

وقد نقل تهنئة القيادة السياسية الى كافة منتسبي المنطقة وهنئهم بمناسبة عيد الفطر المبارك وشكر الاخوه في قيادة التحالف العربي على دعمهم السخي للجيش الوطني العسكري والمعنوي.

وأكد اللواء الولي أثناء الزيارة أن المرحلة الصعبة قدتم تجاوزها وأن الامور تتحسن نحو الأفضل وأن الدعم اللوجستي سوف يعم الجيش الوطني وأن المنطقة العسكرية السابعة من أولويات إهتمامهم.

وعبر أن زيارته أقل واجب تجاه ما يقدمه الأبطال من تضحيات جسيمة فى سبيل تحرير الوطن من المليشيات التخريبية.