شاهد عيان من صنعاء: الحوثيون يعتدون على مواطن نتيجة لممارستة فرحة العيد

الخليج 365-خاص

قال شاهد عيان في صنعاء اليوم الثلاثاء ان مليشيا الحوثي قامت بالاعتداء على مواطن بعد رؤيته وهو يمارس شعائر العيد.

وذكر عبدالوهاب قطران إنه حوثيين قاموا بالاعتداء على صاحب بسطة بالقرب من سوق علي محسن نتيجة لرؤيته وهو يمارس شعائر العيد بالائفطار.

وأوضح أن الشاب صاحب البسطة كان يأكل باعتبار أن اليوم هو أول أيام الفطر فأقدمت دورية حوثية واعتدوا عليه غير أن الحاضرين تدخلوا ومنعوا من المليشيا من اختطافه.

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وذكر قطران أن الجميع يبدو عليهم الفطر ولم ينصاعوا لدعوة المليشيا في الصيام.

ويفرض الحوثيون عملية بالقوة على المواطنين صيام اليوم ومنعهم من اداء صلاة العيد في جميع المساجد في المناطق غير المحررة

حيث انتشرت الدوريات أمام المصليات العامة.