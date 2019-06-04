الآلاف يؤدون صلاة عيد الفطر في تعز وعدن ومأرب

أقام الالاف صلاة العيد المبارك اليوم الثلاثاء في كلا من العاصمة المؤقته عدن ومأرب وتعز وعددا من المحافظات المحررة.

وتقدم المصلين عدد من قيادات السلطة المحلية والعسكرية.

وأدى رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، ومعه ونائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس احمد الميسري، ورئيس مجلس القضاء الاعلى ورئيس المحكمة العليا، وعدد من الوزراء والقيادات العسكرية والأمنية، ومحافظي عدن ولحج وأبين وعدد من المسؤولين، صلاة عيد الفطر المبارك مع جموع المصلين في جامع حقات بمديرية كريتر .

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وعقب صلاة عيد الفطر في مأرب.. تفقد وزير الدفاع الفريق الركن محمد المقدشي، ومعه محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة ومحافظ صعدة اللواء هادي طرشان، اليوم جرحى الجيش الوطني في سكن النصر لرعاية وتأهيل الجرحى بمحافظة مأرب.

وهنأ الفريق المقدشي الجرحى الذين أصيبوا أثناء مشاركتهم في معارك دحر ميليشيا الحوثي الانقلابية، بمناسبة عيد الفطر.

وعبّر المقدشي عن اعتزازه بالمعنويات العالية التي يتمتع بها الجرحى الذين نستمد منهم العزيمة والصبر والثبات في هذه المعركة المصيرية التي فرضتها المليشيا الحوثية على شعبنا.