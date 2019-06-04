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مقتل حوثي برصاص مسلح مجهول في مكيراس بالبيضاء

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الخليج 365-البيضاء

قتل اليوم حوثي برصاص مسلح مجهول في منطقة مكيراس بمحافظة البيضاء.

وقالت مصادر محلية إن عنصرا من ميلشيا الحوثي الانقلابية لقي مصرعه، أمس الأول الأحد، برصاص مسلح مجهول في أحد أسواق مديرية مكيراس”.

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وأضافت المصادر أن ”المسلح أصاب بالرصاص العنصر الحوثي في رأسه، سقط على إثرها صريع”.

 

وذكرت المصادر” أن المسلح بعد إطلاق النار تمكن من الفرار إلى مكان مجهول”.

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