رئيس المجلس الانتقالي يتفقد الجرحى المقاومة الجنوبية في الضالع

زار عيدروس قاسم الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، الجرحى الجنوبيين في المواجهات مع مليشيات الحوثي في عدد من الجبهات الحدودية في محافظة الضالع، والذين يتلقون العلاج في مستشفيي النصر، والتضامن، بمدينة الضالع.

واطمأن الرئيس القائد على أحوال الجرحى الصحية، ومستوى الرعاية الصحية المقدمة لهم.

وهنأ الرئيس القائد، هؤلاء الأبطال بمناسبة عيد الفطر المبارك، مشيداً ببطولاتهم وتضحياتهم التي يقدمونها في سبيل الدفاع عن وطنهم ضد تطاولات المليشيات الإرهابية المدعومة من إيران.

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وأكد الرئيس القائد للجرحى، أنهم محط تقدير وطنهم وشعبهم، وأن ما اجترحوه من مآثر، ستظل محفورة في ذاكرة شعبهم وذاكرة الأجيال الجنوبية القادمة . ووجّه الرئيس القائد، الطاقم الطبي للمستشفى، بالاهتمام بالجرحى وإحاطتهم بالرعاية التي تليق بهم وبتضحياتهم، مشدداً على أهمية نقل الحالات الحرجة إلى الخارج للعلاج.

من جهتهم عبّر الجرحى عن سعادتهم وامتنانهم لهذه الزيارة، التي قالوا أنها تشكل دافعاً معنوياً كبيرا لهم .

رافق الرئيس الزُبيدي في هذه الزيارة، الدكتور ناصر الخبجي، والمهندس عدنان الكاف، والعميد ناصر السعدي، أعضاء هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي.