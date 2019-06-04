رئيس الوزراء يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك مع جموع المصلين في عدن

أدى رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، اليوم الثلاثاء، في العاصمة المؤقتة عدن، ومعه ونائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس احمد الميسري، ورئيس مجلس القضاء الاعلى ورئيس المحكمة العليا، وعدد من الوزراء والقيادات العسكرية والأمنية، ومحافظي عدن ولحج وأبين وعدد من المسؤولين، صلاة عيد الفطر المبارك مع جموع المصلين في جامع حقات بمديرية كريتر .

وتبادل رئيس الوزراء، مع جموع المصلين التهاني والتبريكات بعيد الفطر المبارك، ناقلا لهم تهاني وتبريكات رئيس الجمهورية، عبدربه منصور هادي، وتمنياته لهم بالصحة والسعادة، ولليمن وشعبها الأبي والصابر تحقيق ما يصبون إليه من أمن واستقرار وازدهار .

وأكد أن القيادة السياسية والحكومة وبالتعاون مع الأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية وبمشاركة فاعلة من دولة الامارات العربية المتحدة، تعمل على رفع المعاناة عن الشعب اليمني جراء الحرب التي أشعلتها مليشيا الحوثي منذ انقلابها على السلطة الشرعية.

كما تبادل دولة رئيس الوزراء الأحاديث الودية مع جموع المصلين بهذه المناسبة الدينية الجليلة وما تمثله من معان ودلالات دينية وإجتماعية سامية في حياة كل مسلم ومسلمة.

وجدد المهنئون دعمهم وتأييدهم للشرعية والتحالف الداعم لها لاستكمال إنهاء الانقلاب وتجاوز هذه الأزمة وإفشال ما يخطط له أعداء الوطن والعروبة وما يحيكونه من مؤامرات تستهدف اليمن والمنطقة والعالم اجمع.

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وكان خطيب جامع حقات، قد تحدث في خطبتي العيد على عظمة إتمام صوم شهر رمضان الكريم واستقبال عيد الفطر المبارك، وأهمية استشعار هذه الشعيرة الدينية العظيمة ببث روح التسامح والإخاء والتراحم وجعل هذه المناسبة فرصة لتآلف القلوب، والإنفاق والعطف على الفقراء، والمحتاجين.

وأكد على ضرورة جمع الكلمة وتوحيد الصف خلف فخامة رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي والحكومة الشرعية برئاسة الدكتور معين عبدالملك، والجيش الوطني والمقاومة الشعبية، حتى يتم القضاء على الانقلاب الحوثي المدعوم من ايران وتخليص اليمن من شرورة وأضراره التي طالت الحجر والشجر والجماد، والإنسان وكل مقدس ومحترم في هذا الوجود .

وأشار الى ان صمام الأمان والمخرج للبلاد هو الحفاظ على النظام الجمهوري، ومشروع الدولة الإتحادية، ومخرجات الحوار الوطني وكل ما توافق عليه اليمنيون، مشيدا بدور أبناء عدن البطولي في ذكرى تحرير عدن الرابعة وان هذه المدينة تستحق كل خدمة في سبيل اعادة دورها الحقيقي والتاريخي بين العواصم كلها.

ونوه بدور التحالف العربي في مساندة مشروع اليمن ومقاومة الانقلاب الذي سبب كل الويلات لأبناء الشعب اليمني، لافتا الى جهود الحكومة المستمرة في ترتيب أوضاع المناطق المحررة وضرورة تكاتف وتعاون المواطنين في هذه اللحظة التاريخية التي تمر بها البلاد.