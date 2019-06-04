رئيس الانتقالي في لحج يتفقد المرابطين في الخطوط الأمامية بالمسيمير

زار رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي محافظة لحج المحامي رمزي الشعيبي اليوم الثلاثاء الخطوط الأمامية لجبهة حبيل حنش مديرية المسيمير محافظة لحج ، حيث كان في استقباله قائد كتيبة الشهيد مانجستو قائد جبهة حبيل حنش النقيب يسري العمري الحوشبي ، وقادات السرايا ، والفصائل ، وقادات المجموعات .

وأثناء وصولهم طاف الشعيبي على مواقع الجبهة رافعا من معنويات المقاتلين مشيدا بصمودهم وثباتهم في حماية الوطن الجنوبي وحماية تربته الطاهرة ، مقدرا رباطهم القتالي في مواقع العز والشرف حتى في ظروف المناسبة الدينية على الأمة الإسلامية (عيد الفطر المبارك) وهم حاملين هم الوطن والدفاع عنه ،

هذا وتخوض كتيبة الشهيد مانجستو بقيادة النقيب يسري العمري الحوشبي معاركا شرسة في التصدي لمليشيات الحوثي والمتموقعة في اطراف مديرية ماوية محافظة تعز الشمالية وتحبط عمليات تسلل للعدو لأكثر من مرة .

رافق رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي في زيارته رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي العقيد أحمد سعيد الحوشبي ، وأركان الحزام الأمني قطاع المسيمير عبدالحليم عبده ، وأعضاء القيادة المحلية للمجلس الانتقالي مديرية المسيمير .