قرار إتمام الشهر الفضيل يعري الميليشيات ويكشف شعبيتها في مناطق سيطرتها

تعرضت ميليشيا الحوثي الإنقلابية، لصدمة غير متوقعة، في مناطق سيطرتها، اليوم الثلاثاء، بعد رفض قطاع واسع من المواطنين تنفيذ قرار الشهر الفضيل إما سراً أو علانية .

وافاد مراسلوا (الخليج 365) في المحافظات، أن معظم فئات الشعب في مناطق سيطرة الميليشيات تجاوبت مع فتوى الشرعية بشأن تحري رؤية الهلال وحلول عيد الفطر السعيد .. لافتين إلى أن المواطنين إحتفلوا بهذه المناسبة إما سراً في منازلهم أو علانية قبل أن يطولهم عقاب الميليشيات الإنقلابية التي أعلنت إتمام الشهر الفضيل .

وبحسب مراسلونا فقد حاولت الميليشيات منع المواطنين من الإحتفال بهذه المناسبة من خلال تهديدهم عبر مكبرات الصوت، لكن المواطنين تجاهلوا تلك التهديدات وأصبحوا يحتفلون بهذه المناسبة الدينية العظيمة .. لافتين إلى تعرض عشرات المواطنين في مناطق سيطرتها للإعتقال .

وأكد مراقبون، أن هذه المناسبة كشفت حقيقة شعبية ميليشيا الحوثي في مناطق سيطرتها ورفض المواطنين التجاوب مع قراراتها التي باتت تفرضها بالقوة .. لافتين إلى أن الميليشيات فشلت في إختبار الشعبية الذي حاولت تنفيذه في مناطق سيطرتها وكشفت عن حجم الرفض الشعبي الذي يزداد يوماً بعد يوم بسبب بطشها وإنتهاكات قياداتها وعناصرها .

وأشار المراقبون إلى أنه وعلى الرغم من السلبيات التي ترافق عمل السلطة الشرعية وتأخرها في الحسم العسكري، إلا أنها لا زالت تحظى بدعم شعبي بإعتبارها تمتلك الشرعية الدستورية وليست ميليشيات إنقلابية .