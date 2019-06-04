الخليج 365-خاص قالت مصادر خاصة إن مليشيا الحوثي قامت باختطاف ستة من المواطنين من شارع هايل مساء اليوم الثلاثاء نتيجة لممارستهم فرحة العيد. وذكرت المصادر لـ الخليج 365، أن المليشيا قامت باختطاف ستة من المدنيين من ذات الشارع واقتادوهم الى قسم الشرطة. وتقوم مليشيا الحوثي بممارسات تعسفية وارهاب ضد المواطنين اليوم نتيجة لممارستهم فرحة العيد واداء صلاة العيد. وكانت المليشيا قد اعتدت على مواطن صاحب بسطة صباح اليوم بالقرب من سوق علي محسن نتيجة لممارسته أفراح العيد.

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر: الحوثيون يختطفون 6 من شارع هايل بصنعاء نتيجة ممارستهم عيد الفطر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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