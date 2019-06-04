فرحة غير مكتملة.. حوثيون يلاحقون مواطنين في إب نتيجة لممارستهم فرحة العيد

قالت مصادر خاصة في مدينة إب إن دوريات تابعة لمليشيا الحوثي قامت بملاحقة المواطنين الذين يمارسون فرحة العيد في المدينة أو المفطرين منهم.

وذكرت المصادر لـ الخليج 365، إن دوريات تابعة للمليشيا في المدينة القديمة قامت باختطاف شاب لأنه مفطر.

ويعتقد المواطنون في مدينة إب أن اليوم الثلاثاء هو يوم العيد وأول أيام الفطر لكنهم لا يتمكنون من ممارستهم افراح العيد نتيجة لحظر المليشيا اداء صلاة العيد في المساجد.

وأوضح سكان أن المليشيا تواجدت في محيط مصلى العيد المدينة لكي لا تؤدي صلاة العيد.

وكانت الشرعية قد اعلنت أن اليوم الثلاثاء هو اول ايام العيد غير أن المليشيا خالفت في تسيس واضح ومحاولة فرض سلطتهم في جميع شؤون حياة الناس.