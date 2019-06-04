الميليشيات تمنع المواطنين في مناطق سيطرتها بتعز من الإحتفال بالعيد

قال سكان محليون، في محافظة تعز، وسط البلاد، أن ميليشيا الحوثي الإنقلابية منعت المواطنين في مناطق سيطرتها من الإحتفال بعيد الفطر المبارك .

وأوضح السكان، لـ(الخليج 365) أن الميليشيات حظرت أداء صلاة العيد في عدد من المناطق الخاضعة لسيطرتها، كما هددت بجلد كل من يظهر الفرحة بحلول عيد الفطر المبارك، لافتين إلى أن هناك عشرات الأسر التي أجبرت على الإحتفال في منازلها .

وأضاف السكان، أن الميليشيات إعتقلت مواطنين في مديرية شرعب الرونة عقب محاولتهم أداء شعائر صلاة العيد، ومنعتهم من إستكمالها وهددت بكل من يحاول الإحتفال بهذه المناسبة بالإعتقال والإخفاء قسراً أو إجباره على الإنخراط في صفوف القتال بالجبهات .

وبحسب السكان، فإن هناك عشرات السيارات التابعة للميليشيات طافت بمكبرات الصوت وهي تهدد من أداء صلاة العيد أو إظهار الفرحة بهذه المناسبة الدينية .. مضيفين أن الميليشيات قالت أنها ستجلد كل مواطن لا يصوم اليوم الذي تعتبره متمماً للشهر الكريم في حين أن العشرات من عناصرها لا يؤدون هذه الفريضة أساساً .