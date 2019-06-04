إرتفاع جنوني في أسعار اللحوم في عدن في أول أيام العيد

شهدت أسعار اللحوم في العاصمة المؤقتة عدن، إرتفاعاً جنونياً في أول أيام عيد الفطر السعيد، الذي إحتفلت به نصف اليمن، فيما لازالت مناطق ميليشيا الحوثي الإنقلابية تعيش صيام آخر أيام الشهر الكريم .

وذكر مراسل (الخليج 365) أن أسعار اللحوم إرتفاع أول أيام العيد الفطر السعيد، من 5000 ريال للكيلو الواحد، إلى 7000 ريال .. مشيراً إلى أن إرتفاع أسعار اللحوم يرجع إلى إحتكاره من قبل بعض الجزارين بعد إغلاق معظم محلات ونقاط البيع .

وشاهد مراسلنا، إصطفاف عشرات المواطنين أمام بعض محلات بيع اللحوم التي لازالت مفتوحة حتى اليوم وهي تتنافس على شراء اللحوم .. لافتاً إلى أن هذا هو سبب إرتفاع أسعار اللحوم .