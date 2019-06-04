تعرف على مناطق العيد ورمضان في اليمن والمحافظات المشتركة

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي قائمة بأسماء المحافظات والمناطق اليمنية التي عيدت اليوم والتي اكملت عدة رمضان. وحصل "الخليج 365" على أسماء المحافظات والمناطق التي فيها اليوم هو أول أيام عيد الفطر المبارك والمناطق والمحافظات التي أكملت عدة رمضان وهنا يعيد نشرها: صنعاء رمضان ذمار رمضان عدن عيد مارب عيد إب رمضان الجوف عيد حضرموت عيد الحديده نصها عيد ونصها رمضان Advertisements المهره عيد البيضاء من بعد مفرق عفار باتجاه مأرب عيد ومن رداع باتجاه ذمار رمضان حجه رمضان شبوه عيد تعز ، الحوبان،عيد ، داخل المدينه رمضان المحويت رمضان لحج عيد عمران رمضان صعدة رمضان .

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