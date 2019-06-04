استشهاد طفلة بشظايا مقذوف حوثي سقط على تجمع للأطفال في تعز

استشهدت طفلة صباح اليوم الثلاثاء أول أيام عيد الفطر المبارك بشظايا مقذوف أطلقته مليشيا الحوثي الانقلابية على مناطق آهلة بالسكان في محافظة تعز جنوب غرب البلاد.

وقالت مصادر "الخليج 365" ان الطفلة فوزية عفيف عبدالله عبدالغني سبع سنوات استشهدت عقب تعرضها لشظايا قذيفة اطلقتها مليشيا الحوثي أثناء ممارستها اللعب مع عدد من الاطفال صباح اليوم العيد في عزلة مسفر بمنطقة المسراخ جنوب تعز.

وأكدت المصادر ان سقوط المقذوف أسفر عن إصابات متفاوته في عدد من الاطفال اثناء ممارستهم اللعب في ساحة وسط حي سكني في عزلة مسفر بالمسراخ.

وتواصل مليشيا الحوثي الانقلابية استهدافها للسكان المدنيين في مختلف المناطق القريبة من مواقع سيطرتها موقعة آلاف الشهداء والجرحى بصفوفهم معظهم من الأطفال والنساء والشيوخ.