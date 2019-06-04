إسماعيل: تتواجد إيران وأذرعها ومشروعها المدمر فينقسم المجتمع

أكد المحلل السياسي، عبدالله إسماعيل، اليوم الثلاثاء، أنه "تحت الكهنوت يصبح رمضان واحد وثلاثين يوما

الحوثية كارثة على الأرض والانسان والتاريخ والوقت والدين والعرض".

وأضاف إسماعيل في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - رصدها "الخليج 365" - "حول الحوثيون العيد الى قضية سياسية بامتياز وجزء من قهر الناس واجبارهم".

وتابع:"ماهو المبرر لاصرارهم على صيام رمضان واحد وثلاثين يوما غير أهداف سياسية بالغة القبح ؟".

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وذكر "هذا دين يصر الحوثيون لتحويله إلى ورقة ابتزاز وموقف سياسي وجزء من تموضع إقليمي دون مراعاة للناس يقتلون وينهبون كل شيء".

وشدد "في العراق وسوريا ولبنان وجزء محتل من اليمن ، تتواجد إيران واذرعها ومشروعها المدمر فينقسم المجتمع وتتأصل الفرقة ويعيد الناس عيدين".

واختتم:"الفارق البسيط : لن تسمح همجية ميليشيا إيران في صنعاء بتحديد خياراتهم، مايحدث حاليا من تهديد ووعيد وملاحقات تظهر جزءا يسيرا من همجية الكهنوت وقهر القوة".