مراقبون: قرار الحوثي بشأن عيد الفطر سياسي ويكشف تبعيته لإيران

قال مراقبون إن قرار مليشيا الحوثي بشأن عيد الفطر المبارك، سياسي بالدرجة الأولى ويكشف عن تبعيتها لملالي إيران التي أعلنت العيد الأربعاء.

وواصلت مليشيا الحوثي الانقلابية مشروعها التخريبي في تمزيق اليمن، بإعلان عدم ثبوت هلال عيد الفطر المبارك رغم إعلان الحكومة الشرعية أن الثلاثاء هو أول أيام العيد.

وللمرة الأولى منذ الانقلاب على السلطة قبل أكثر من 4 أعوام، أعلنت مليشيا الحوثي مخالفة الشرعية بالمناسبات الدينية وذلك بإعلان أن عيد الفطر المبارك سيكون بعد غد الأربعاء.

وزعمت مليشيا الحوثي الانقلابية تعذر رؤية هلال شوال لهذا العام بعد غروب شمس الأحد، رغم أن الحكومة الشرعية أعلنت ظهور الهلال في السواحل اليمنية، وفقاً لما نشره موقع "العين الإخبارية".

وشن نشطاء يمنيون هجوما لاذعا على مليشيا الحوثي بعد قرارها تقسيم العيد الذي كان مناسبة دينية تعمل على ترميم الشروخ التي زرعها الانقلابيون في النفوس منذ سنوات .

‏وقال الصحفي اليمني محمد راجح، إن الحوثيين أثبتوا بالدليل القاطع بإعلانهم الأربعاء عيد الفطر، أنهم مشروع فتنة وتشرذم ومذهبية متخلفة.

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وبدأت مليشيات الحوثي بإرهاب السكان في مناطق سيطرتها خشية من احتفالهم بعيد الفطر اتباعا للحكومة الشرعية.

وقالت مصادر محلية، إن المليشيا شنت حملة اعتقالات واسعة ضد أئمة المساجد بالبيضاء، بينهم إمام مسجد أهل السنة بمديرية مكيراس الشيخ صالح العبدي وآخرون، بسبب استعدادهم للاحتفال بالعيد.

كما أجبرت أئمة المساجد على إقامة صلاة التراويح رغم رفضها لقيامها سابقا، وألزمت المواطنين بصيام يوم الثلاثاء.

وجراء التضليل الحوثي للسكان في مناطق سيطرتها واستغلال الدين في أحداث سياسية أعلنت هيئة علماء اليمن تحريم صيام يوم العيد بعد ثبوت رؤية الهلال.

وقالت الهيئة، في بيان صحفي، إن من كان تحت سلطة وتعسف جماعة الحوثي المتمردة فالحكم واحد يشمل الجميع ولهم ألا يظهروا شعائر العيد إذا خافوا على أنفسهم من فتنة الحوثي.