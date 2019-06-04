مأرب.. مفتاح والوضري يتفقدان جرحى الجيش الوطني

تفقد وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح ومعه رئيس هيئة القوى البشرية بوزارة الدفاع اللواء الركن محمد الوضري، اليوم الثلاثاء، حزيران 04، 2019 أحوال جرحى الجيش الوطني والمرضى في هيئة مستشفى مأرب العام والمستشفى العسكري.

وخلال الزيارة، استعرض رئيس هيئة مستشفى مأرب الدكتور محمد القباطي، ومدير عام المستشفى العسكري العميد احمد دهمس، مستوى الخدمات الطبية التي تقدم للمرضى والجهود التي تبذل من اجل الارتقاء الدائم بمستوى الخدمات.. كما استمعا الى هموم مشاكل الجرحى والمرضى لنقلها الى السلطات العليا.

رافقهما خلال الزيارة مدير فرع جهاز الامن السياسي العميد ناجي حطروم.

وفي محافظة حضرموت، تفقد وكيل المحافظة لشؤون الوادي والصحراء عصام الكثيري ومدير الأمن العميد مبارك العوبثاني ورئيس اركان المنطقة العسكرية الاولى العميد يحيى ابو عوجاء ، أحوال المرضى بمستشفى سيئون العام وقدم لهم التهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك.

واطلعوا على مستوى الخدمات المقدمة للمرضى.. داعيين الطواقم الطبية لمضاعفة جهودهم لزيادة اهتمامهم بنزلاء المستشفى وتقديم افضل الخدمات لهم مقدرا جهودهم المبذولة لخدمة المرضى.