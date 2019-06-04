أبين.. المحافظ يزور جرحى اللواء 115 مشاة

تفقد محافظ ابين اللواء الركن ابو بكر حسين عقب صلاة العيد صحة عدد من منتسبي اللواء ١١٥ مشاة الذين تعرضوا لحادث مروري مؤسف الاسبوع الماضي ويتلقون حاليا العلاج بمحافظة عدن . وهنأ المحافظ أبو بكر حسين جرحى الحادث متمنيا لهم الشفاء العاجل. رافقه خلال الزيارة قائد الشرطة العسكرية يوسف العاقل ومدير مكتب الاوقاف والإرشاد فهمي بابرادع وقائد النجده صبري علي. إلى ذلك، زار وكيل محافظة لحج عبد الفتَّاح الحُجَيلِي اليوم نزلاء مستشفى ابن خلدون العام ، بمديرية الحَوطَة.. مقدما لهم تهاني القيادة السياسية بمناسبة عيد الفطر المبارك. ولفت مدير المستشفى الدكتور محسن مرشد، الى الخدمات الصحية المقدمة للنزلاء.

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